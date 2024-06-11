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Абхазия Информ

МИНИСТР ЮСТИЦИИ АНРИ БАРЦИЦ ПРИНЯЛ ПОЧЕТНОГО КОНСУЛА АБХАЗИИ В КИТАЕ ГЭ ЧЖИЛИ

Новости Вторник, 11 июня 2024 16:45
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МИНИСТР ЮСТИЦИИ АНРИ БАРЦИЦ ПРИНЯЛ ПОЧЕТНОГО КОНСУЛА АБХАЗИИ В КИТАЕ ГЭ ЧЖИЛИ

Сухум. 11 июня 2024. Абхазия-Информ. В Министерстве юстиции состоялась встреча министра Анри Барциц с почетным консулом Республики Абхазия в Китайской Народной Республике Гэ Чжили. Основной темой обсуждения стали аспекты абхазо-китайского бизнес-взаимодействия по вопросам участия юридических лиц.

Минюст Абхазии как регистрирующий орган готов оказывать необходимое консультативное содействие как национальным, так и зарубежным юридическим лицам в целях укрепления международных контактов.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 11 июня 2024 16:46

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