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Абхазия Информ

В ЦЕЛЯХ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ РОДНОГО АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА

Новости Вторник, 11 июня 2024 16:46
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В ЦЕЛЯХ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ РОДНОГО АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА

Сухум. 11 июня 2024. Абхазия-Информ. Члены Совета старейшин Нового района посетили детские сады микрорайона. Целью их визита было ознакомление с ситуацией на местах и установление степени владения детьми родным абхазским языком. Проблему популяризации абхазского языка старейшины назвали острой, отметив, что нужно бороться всем вместе.

Глава Совета старейшин Нового района Рудик Герзмава отметил, что старейшины хотят помочь педагогическому составу дошкольных учреждений в популяризации родного языка, ибо дети – это будущее страны.

«Основа воспитания каждого ребёнка закладывается в семье, мы готовы говорить с родителями и просить их разговорить со своими детьми на их родном языке. Глобализация с огромной скоростью охватывает все вокруг ,но это не значит что мы должны забывать наше Апсуара , забыть наших предков, их мужество. Мы должны передать каждому и донести до каждого , что важнее Родины и важнее своего родного языка не может быть ничего», – резюмировал старейшина Герзмава.

По словам заведующей ДОУ «Улыбка» Альдоны Амичба, детский сад ощущает колоссальную поддержку со стороны государства.

«Есть случаи, когда дети приходящие в наш детский сад, не умеют говорить на абхазском, бывает даже когда и вовсе не умеют разговаривать. Но мы делаем все, что в наших силах, чтобы это поколение было абхазоязычным.

На нас лежит огромная ответственность, но не все в наших руках. С первых дней ребёнка в садике и до школьной скамьи мы стараемся, чтобы в нем были ярко выражены качества хорошего человека. Учим вести себя подобающе, воспитываем черты апсуара.

Нашей болью является язык , он теряет свою популярность, мы пытаемся уберечь и передать следующим поколениям наши знания», – отметила заведующая детского сада «Улыбка» Альдона Амичба.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 11 июня 2024 16:50

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