ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ ПРИБЫЛА В КАЗАНЬ

Сухум. 11 июня 2024. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба, заместитель спикера Астамур Аршба, председатель Комитета по культуре, делам молодежи и спорту Венори Бебия и заместитель председателя Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Демур Гогия прибыли в Казань, где сегодня начинаются мероприятия спортивных игр государств – участников БРИКС. Игры пройдут в столице Республики Татарстан с 11 по 24 июня с. г.

Игры БРИКС – ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами – участниками экономической группы БРИКС. Мероприятие, как правило, организуется страной, председательствующей в группе в течение года, в настоящее время группу БРИКС возглавляет Российская Федерация. Главная цель турнира – укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Для нашей страны это первое международное соревнование такого высокого уровня, в котором команда Республики Абхазия выступит под своим государственным флагом. Абхазские спортсмены примут участие в играх по 14 видам спорта. В составе делегации Республики Абхазия 102 человека, из них 63 спортсмена.

Спортивные соревнования государств – участников БРИКС проводятся с 2016 года.