 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ ПРИБЫЛА В КАЗАНЬ

Новости Вторник, 11 июня 2024 20:50
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ ПРИБЫЛА В КАЗАНЬ

Сухум. 11 июня 2024. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба, заместитель спикера Астамур Аршба, председатель Комитета по культуре, делам молодежи и спорту Венори Бебия и заместитель председателя Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Демур Гогия прибыли в Казань, где сегодня начинаются мероприятия спортивных игр государств – участников БРИКС. Игры пройдут в столице Республики Татарстан с 11 по 24 июня с. г.

Игры БРИКС – ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами – участниками экономической группы БРИКС. Мероприятие, как правило, организуется страной, председательствующей в группе в течение года, в настоящее время группу БРИКС возглавляет Российская Федерация. Главная цель турнира – укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Для нашей страны это первое международное соревнование такого высокого уровня, в котором команда Республики Абхазия выступит под своим государственным флагом. Абхазские спортсмены примут участие в играх по 14 видам спорта. В составе делегации Республики Абхазия 102 человека, из них 63 спортсмена.

Спортивные соревнования государств – участников БРИКС проводятся с 2016 года.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 11 июня 2024 20:53

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ЦЕЛЯХ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ РОДНОГО АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ МЕЖДУ МИНЗДРАВОМ АБХАЗИИ И РОССИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.