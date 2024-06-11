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Абхазия Информ

ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ МЕЖДУ МИНЗДРАВОМ АБХАЗИИ И РОССИИ

Новости Вторник, 11 июня 2024 20:53
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ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ МЕЖДУ МИНЗДРАВОМ АБХАЗИИ И РОССИИ

Сухум. 11 июня 2024. Абхазия-Информ. Состоялась видео-конференц-связь между Минздравом Республики Абхазия и Российской Федерации.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба и статс-секретарь – заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай вместе с руководителями профильных отделов и департаментов МЗ РА, МЗ РФ, и МЗ Краснодарского края обсудили ряд важных вопросов:

– приобретение рентгеновской ангиографической стационарной, цифровой системы (ангиографа) в медицинское учреждение Абхазии в рамках договорённости Министра здравоохранения Республики Абхазия Эдуарда Бутба и Министра здравоохранения Российской федерации Михаила Мурашко;

– взаимодействие министерств здравоохранения Российской Федерации и Республики Абхазия в целях минимизации распространения ВИЧ-инфекции в Республике Абхазия;

– реализацию Программы формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации;

- актуализацию перечня лекарственных препаратов, включенных в категорию жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Разработка порядка определения и обоснования заказчиками цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП.

По словам Эдуарда Бутба удалось обсудить все вопросы, и понимание есть в каждом из них.

«Конференция прошла в конструктивном и плодотворном ключе, есть вопросы, которые мы решили сегодня, есть которые требуют дополнительного обсуждения и работы», – сказал министр.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 11 июня 2024 20:57

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