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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЁМ РОССИИ

Новости Среда, 12 июня 2024 16:31
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЁМ РОССИИ

Сухум. 12 июня 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента РФ Владимира Путина с Днём России. В поздравительной телеграмме, в частности, говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Примите искренние поздравления с главным государственным праздником – Днем России!

Россия – великая страна с непрерывной тысячелетней историей, успешно объединяющая множество народов, культур и религиозных верований. В этот праздничный день во всех уголках страны чествуют ее богатое наследие. Сегодня долг каждого россиянина – сохранить и приумножить могущество Родины, защитить ее традиционные ценности.

В Абхазии высоко ценят союз с Российской Федерацией, построенный на дружбе и взаимопонимании. Уверен, в будущем эти отношения будут продолжать развиваться в духе взаимовыгодного сотрудничества.

Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, благополучия, мира, новых побед и свершений во благо процветания российского народа».

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 12 июня 2024 16:34

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