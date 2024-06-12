АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЁМ РОССИИ

Сухум. 12 июня 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента РФ Владимира Путина с Днём России. В поздравительной телеграмме, в частности, говорится:

Примите искренние поздравления с главным государственным праздником – Днем России!

Россия – великая страна с непрерывной тысячелетней историей, успешно объединяющая множество народов, культур и религиозных верований. В этот праздничный день во всех уголках страны чествуют ее богатое наследие. Сегодня долг каждого россиянина – сохранить и приумножить могущество Родины, защитить ее традиционные ценности.

В Абхазии высоко ценят союз с Российской Федерацией, построенный на дружбе и взаимопонимании. Уверен, в будущем эти отношения будут продолжать развиваться в духе взаимовыгодного сотрудничества.

Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, благополучия, мира, новых побед и свершений во благо процветания российского народа».