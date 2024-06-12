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Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Среда, 12 июня 2024 16:34
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КОММЕНТАРИЙ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 12 июня 2024. Абхазия-Информ. МИД Абхазии прокомментировал заявление генерального директора сети ресторанов «Вкусно и точка» Олега Пароева.

«Внимательно ознакомились с заявлением генерального директора сети ресторанов «Вкусно и точка» Олега Пароева в интервью информационному агентству «РИА Новости», в котором он позволил себе высказывания политического характера, отметив: «…Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии…».

Хотели бы обратить внимание господина Пароева на неуместность громких политических высказываний из уст бизнесмена, касательно международного статуса того или иного субъекта международного права. Республика Абхазия является суверенным государством, признанным Российской Федерацией, на территории которой компания «Вкусно и точка» является зарегистрированным и ведущим свою деятельность юридическим лицом. Возможные коммерческие и правовые ограничения вышеуказанной компании, связанные с ведением деятельности в зарубежных государствах не являются основанием и оправданием для высказывания некорректных и неосторожных заявлений в адрес стратегического партнера Российской Федерации.

Настоятельно рекомендуем господину Пароеву в дальнейшем избегать некорректных политических высказываний о международно-правовом статусе Республики Абхазия», – говорится в комментарии.

Прочитано 20 раз Последнее изменение Среда, 12 июня 2024 16:36

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