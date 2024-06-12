НА Т/П «ИНГУР» ИЗЪЯЛИ ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Сухум. 12 июня 2024. Абхазия-Информ. В ходе досмотра автомобиля Mercedes-Benz Vito, направлявшегося из Абхазии в Республику Грузия, должностные лица ОБК и ТП т/у «Гал» обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором была спрятана незадекларированная табачная продукция: 50 пачек сигарет Bacio и 80 пачек сигарет Marshall. За рулем машины находился гражданин Абхазии Шония Р.Н.