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Абхазия Информ

НА Т/П «ИНГУР» ИЗЪЯЛИ ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Новости Среда, 12 июня 2024 16:44
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НА Т/П «ИНГУР» ИЗЪЯЛИ ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Сухум. 12 июня 2024. Абхазия-Информ. В ходе досмотра автомобиля Mercedes-Benz Vito, направлявшегося из Абхазии в Республику Грузия, должностные лица ОБК и ТП т/у «Гал» обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором была спрятана незадекларированная табачная продукция: 50 пачек сигарет Bacio и 80 пачек сигарет Marshall. За рулем машины находился гражданин Абхазии Шония Р.Н.

Сигареты изъяты. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 12 июня 2024 16:45

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