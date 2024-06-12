НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА АБХАЗИИ ПРИБЫЛА В КАЗАНЬ, ДЛЯ УЧАСТИЯ В ИГРАХ БРИКС

Сухум. 12 июня 2024. Абхазия-Информ. Национальная команда Республики Абхазия прибыла в Казань, для участия в спортивных Играх БРИКС.

Республику Абхазия представят 62 спортсмена, которые выступят в следующих видах спорта: бокс, шахматы, дзюдо, каратэ, фиджитал-баскетбол и футбол, самбо, настольный теннис, легкая атлетика, теннис, спортивная борьба (вольная и греко-римская), ушу и борьба на поясах.