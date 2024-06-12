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Абхазия Информ

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА АБХАЗИИ ПРИБЫЛА В КАЗАНЬ, ДЛЯ УЧАСТИЯ В ИГРАХ БРИКС

Новости Среда, 12 июня 2024 16:46
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА АБХАЗИИ ПРИБЫЛА В КАЗАНЬ, ДЛЯ УЧАСТИЯ В ИГРАХ БРИКС

Сухум. 12 июня 2024. Абхазия-Информ. Национальная команда Республики Абхазия прибыла в Казань, для участия в спортивных Играх БРИКС.

Республику Абхазия представят 62 спортсмена, которые выступят в следующих видах спорта: бокс, шахматы, дзюдо, каратэ, фиджитал-баскетбол и футбол, самбо, настольный теннис, легкая атлетика, теннис, спортивная борьба (вольная и греко-римская), ушу и борьба на поясах.

Для Абхазии это первый крупный международный турнир, в котором она выступит под своим флагом.

12 июня состоится церемония открытия, а первые соревнования стартуют 13 июня.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 12 июня 2024 16:48

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