В СУХУМЕ ПРОШЕЛ КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ХОРОВОЙ КАПЕЛЛЫ КО ДНЮ РОССИИ

Сухум. 12 июня 2024. Абхазия-Информ. Государственная хоровая капелла выступила в Абхазском государственном драмтеатре на концерте ко Дню России. Об этом сообщили в пресс-службе Дома Москвы в Сухуме.

Коллектив исполнил абхазские народные песни, которые являются золотым фондом музыкальной литературы и наследия народа республики, уточнили в сообщении. Также капелла представила русские народные, духовные и классические произведения народов мира.

Концерт прошел при поддержке правительства Москвы, департамента внешнеэкономических и международных связей столицы и Московского Дома.