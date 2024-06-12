РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ В АЭРОПОРТУ СУХУМА

Сухум. 12 июня 2024. Абхазия-Информ. Вице-президент Бадра Гунба на площадке Международного аэропорта Сухум им. В.Г. Ардзинба провел рабочее совещание по вопросам реконструкции объекта. В нем приняли участие первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, председатель СГБ Абхазии Темур Ахиба, представители различных служб и ведомств, а также сотрудники аэропорта.

Основной темой встречи стал ход ремонтно-восстановительных работ. Участники обсудили все текущие вопросы этого масштабного проекта, имеющего ключевое значение для развития транспортной инфраструктуры республики.

На данный момент ведутся работы по демонтажу верхнего слоя покрытия перрона, устройству щебеночного основания обочин взлетно-посадочной полосы. На взлетно-посадочной полосе продолжается реставрации сколов и раковин, герметизация деформационных швов, идёт подготовка к восстановлению верхнего слоя покрытия. Все работы ведутся строго в соответствии с установленным графиком.