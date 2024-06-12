АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЕМ РОССИИ

С принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР была открыта новая страница в многовековой истории Российского государства. Символизируя исторический выбор россиян, этот праздник демонстрирует солидарность и гражданскую ответственность патриотов за судьбу Отечества, обеспечивает фундаментальную основу современной России.

Наши страны и народы связаны узами братства и добрососедства.

Для граждан Республики Абхазия жизненно важно устойчивое развитие стратегического союзника. И мы уверены в том, что Россия и дальше будет приумножать свои достижения и свою роль в мире.

Желаю Вам, уважаемый Михаил Владимирович, всем гражданам многонациональной Российской Федерации новых успехов, мирного неба и благополучия».