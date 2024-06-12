АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЕМ РОССИИ
Сухум. 12 июня 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Днём России:
«Уважаемый Михаил Владимирович, примите искренние поздравления с Днем России!
С принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР была открыта новая страница в многовековой истории Российского государства. Символизируя исторический выбор россиян, этот праздник демонстрирует солидарность и гражданскую ответственность патриотов за судьбу Отечества, обеспечивает фундаментальную основу современной России.
Наши страны и народы связаны узами братства и добрососедства.
Для граждан Республики Абхазия жизненно важно устойчивое развитие стратегического союзника. И мы уверены в том, что Россия и дальше будет приумножать свои достижения и свою роль в мире.
Желаю Вам, уважаемый Михаил Владимирович, всем гражданам многонациональной Российской Федерации новых успехов, мирного неба и благополучия».