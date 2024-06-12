АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ С ДНЕМ РОССИИ ПОСЛА РФ В АБХАЗИИ
Сухум. 12 июня 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил с Днем России посла Российской Федерации в Абхазии Михаила Шургалина.
«Уважаемый Михаил Александрович, примите искренние поздравления по случаю государственного праздника – Дня России!
В современной истории Российского государства эта дата символизирует неразрывную связь граждан и Отечества, общую ответственность многонационального народа России за будущее своей страны.
Несомненен внешнеполитический авторитет Российской Федерации, традиционно выступающей за сохранение региональной и международной стабильности.
Высоко ценим наши союзнические отношения. Будем и впредь прилагать необходимые усилия для их упрочения и поступательного развития во благо наших народов.
Желаю Вам и всем сотрудникам Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия благополучия и успехов в ответственной дипломатической миссии».
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