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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ С ДНЕМ РОССИИ ПОСЛА РФ В АБХАЗИИ

Новости Среда, 12 июня 2024 20:23
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ С ДНЕМ РОССИИ ПОСЛА РФ В АБХАЗИИ

Сухум. 12 июня 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил с Днем России посла Российской Федерации в Абхазии Михаила Шургалина.

«Уважаемый Михаил Александрович, примите искренние поздравления по случаю государственного праздника – Дня России!

В современной истории Российского государства эта дата символизирует неразрывную связь граждан и Отечества, общую ответственность многонационального народа России за будущее своей страны.

Несомненен внешнеполитический авторитет Российской Федерации, традиционно выступающей за сохранение региональной и международной стабильности.

Высоко ценим наши союзнические отношения. Будем и впредь прилагать необходимые усилия для их упрочения и поступательного развития во благо наших народов.

Желаю Вам и всем сотрудникам Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия благополучия и успехов в ответственной дипломатической миссии».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 12 июня 2024 20:27

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