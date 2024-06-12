В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПОСЛЕ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Сухум. 12 июня 2024. Абхазия-Информ. Вопросам восстановительных работ в ряде сел Очамчирского района в связи со стихийным бедствием было посвящено совещание, которое провел премьер-министр Александр Анкваб с участием вице-премьера, министра финансов Владимира Делба, вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, начальника Управления капитального строительства Тимура Агрба и руководства ГП «Абхазберегозащита.

Директор предприятия Гурам Харазия проинформировал о том, что в с. Джгярда проводится устройство тетраподных дамб в русле реки Дгамшь (20 млн рублей). Затем будет восстановлен автомобильный мост и расчищено русло реки (общая стоимость – 15, 5 млн рублей).

В с. Кутол будут проведены работы по сооружению дамбы и восстановлению моста на общую сумму 4 млн. 300 тыс. рублей. Затем строители приступят к завершению берегоукрепительных работ в селах Баслаху (14, 5 млн. рублей) и Тхина (7, 5 млн. рублей).

Завершены берегоукрепительные работы и расчистка русла реки в с. Лашкиндар на общую сумму 6, 5 млн. рублей.

Идет подготовка сметы капитального ремонта автомобильного моста в с. Мархяул с расчетной стоимостью около 24 млн. рублей.

На совещании были обсуждены и мероприятия по Перечню объектов, подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в 2024 году за счет средств Республиканского бюджета. Всего в перечень включено 93 объекта социального и инфраструктурного назначения, сметная стоимость работ превышает 420 миллионов рублей.

Кроме того, готовится к утверждению дополнительный Перечень 38 объектов такого же назначения на сумму более 279 млн. рублей.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган проинформировала о подготовке совещания с делегацией министерства экономического развития России, возглавляемой заместителем министра Дмитрием Вольвачем, которая прибудет в республику завтра.

Об этом сообщает сайт правительства.