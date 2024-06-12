ФЛАГ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ УСТАНОВЛЕН НА ПЕРЕВАЛЕ ТЕРСКОЛАК

Сухум. 12 июня 2024. Абхазия-Информ. Курсанты Военного института физической культуры Минобороны России Владислав Матуа и Алмас Отырба покорили перевал Терсколак и водрузили на вершину абхазский флаг. Подъем проходил в рамках учебы для получения первого уровня горной подготовки. Восхождение заняло около 11 часов, они прошли 18 километров.

По словам Владислава Матуа, курсанты из Абхазии с легкостью справились с задачей, у них уже есть опыт, так как они принимали участие в Саянском марше.

«Эмоции после длительного восхождения – эйфория, чувство гордости, радости. Мы гордимся, что можем представлять свою страну и замотивированы на дальнейшие достижения», – сказал он.

Перевал Терсколак высотой почти 3800 метров находится в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской республики.