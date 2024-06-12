ФЛАГ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ УСТАНОВЛЕН НА ПЕРЕВАЛЕ ТЕРСКОЛАК
Сухум. 12 июня 2024. Абхазия-Информ. Курсанты Военного института физической культуры Минобороны России Владислав Матуа и Алмас Отырба покорили перевал Терсколак и водрузили на вершину абхазский флаг. Подъем проходил в рамках учебы для получения первого уровня горной подготовки. Восхождение заняло около 11 часов, они прошли 18 километров.
По словам Владислава Матуа, курсанты из Абхазии с легкостью справились с задачей, у них уже есть опыт, так как они принимали участие в Саянском марше.
«Эмоции после длительного восхождения – эйфория, чувство гордости, радости. Мы гордимся, что можем представлять свою страну и замотивированы на дальнейшие достижения», – сказал он.
Перевал Терсколак высотой почти 3800 метров находится в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской республики.
Последнее от Super User
- В ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В АБХАЗИИ ПРОШЕЛ ПРИЕМ ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОССИИ
- В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПОСЛЕ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
- АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ С ДНЕМ РОССИИ ПОСЛА РФ В АБХАЗИИ
- АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЕМ РОССИИ
- РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ В АЭРОПОРТУ СУХУМА