 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В АБХАЗИИ ПРОШЕЛ ПРИЕМ ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОССИИ

Новости Среда, 12 июня 2024 20:35
Оцените материал
(0 голосов)
В ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В АБХАЗИИ ПРОШЕЛ ПРИЕМ ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОССИИ

Сухум. 12 июня 2024. Абхазия-Информ. В посольстве России в Абхазии состоялся торжественный прием по случаю празднования Дня России. В нем приняли участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, секретарь Совбеза Сергей Шамба, члены Парламента и правительства, представители общественных и политических организаций, духовенства и СМИ.

От имени президента Республики Абхазия Аслана Бжания, Бадра Гунба поздравил собравшихся с праздником и зачитал приветственный адрес, в котором говорится:

«Уважаемый Михаил Александрович,

Уважаемые сотрудники Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия!

Примите искренние поздравления с государственным праздником - Днем России.

12 июня – особая дата в новейшей истории Российского государства. Она символизирует связь времен и поколений, единство народа и его ответственность за судьбу Отечества. Именно это является прочной основой для преодоления любых вызовов и угроз. Нет сомнений, что при такой мощной общественной поддержке будут достигнуты и цели Специальной военной операции.

Союзнические отношения между Абхазией и Россией базируются на мощном фундаменте взаимного уважения и добрососедства и являются поистине уникальными. Убежден, эти отношения будут успешно развиваться в духе братства и стратегического партнерства.

Желаю Вам, уважаемый Михаил Александрович, всем сотрудникам Посольства и всему российскому народу крепкого здоровья, процветания и мирного неба над головой.

С праздником, с Днем России!»

Прием проходил в теплой и дружественной обстановке.

Прочитано 0 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ФЛАГ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ УСТАНОВЛЕН НА ПЕРЕВАЛЕ ТЕРСКОЛАК
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.