В ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В АБХАЗИИ ПРОШЕЛ ПРИЕМ ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОССИИ

Сухум. 12 июня 2024. Абхазия-Информ. В посольстве России в Абхазии состоялся торжественный прием по случаю празднования Дня России. В нем приняли участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, секретарь Совбеза Сергей Шамба, члены Парламента и правительства, представители общественных и политических организаций, духовенства и СМИ.

От имени президента Республики Абхазия Аслана Бжания, Бадра Гунба поздравил собравшихся с праздником и зачитал приветственный адрес, в котором говорится:

«Уважаемый Михаил Александрович,

Уважаемые сотрудники Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия!

Примите искренние поздравления с государственным праздником - Днем России.

12 июня – особая дата в новейшей истории Российского государства. Она символизирует связь времен и поколений, единство народа и его ответственность за судьбу Отечества. Именно это является прочной основой для преодоления любых вызовов и угроз. Нет сомнений, что при такой мощной общественной поддержке будут достигнуты и цели Специальной военной операции.

Союзнические отношения между Абхазией и Россией базируются на мощном фундаменте взаимного уважения и добрососедства и являются поистине уникальными. Убежден, эти отношения будут успешно развиваться в духе братства и стратегического партнерства.

Желаю Вам, уважаемый Михаил Александрович, всем сотрудникам Посольства и всему российскому народу крепкого здоровья, процветания и мирного неба над головой.

С праздником, с Днем России!»

Прием проходил в теплой и дружественной обстановке.