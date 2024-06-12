ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ИГР БРИКС

Сухум. 12 июня 2024. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба, его заместитель Астамур Аршба, депутаты Венори Бебия и Демур Гогия принимают участие в церемонии открытия спортивных игр государств – участников БРИКС, которая проходит в международном выставочном центре «Казань Экспо» в столице Республики Татарстан.

Лаша Ашуба сказал, что Республика Абхазия приветствует всех организаторов и участников спортивных игр стран БРИКС, и подчеркнул, что в нашей стране уделяется большое внимание укреплению дружеских связей со спортсменами из разных стран мира. Он выразил поддержку спортивной команде Республики Абхазия и пожелал спортсменам успешных выступлений на международной спортивной арене.

В церемонии открытия также принимают участие представители исполнительной власти Республики Абхазия, национального Олимпийского комитета и спортивных организаций.

Спортивные игры БРИКС проводятся в Казани с 11 по 24 июня. Участие в международных соревнованиях принимают около 5000 атлетов из 90 стран. Спортсмены разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта. Республику Абхазия на играх в Татарстане представляют 62 спортсмена, которые будут состязаться в 14 видах спорта. Абхазские спортсмены примут участие в соревнованиях по самбо, дзюдо, легкой атлетике, теннису, настольному теннису, вольной борьбе, борьбе на поясах, боксу, шахматам, карате, ушу и по новым видам спорта: фиджитал-футболу и фиджитал-баскетболу.