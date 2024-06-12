 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ИГР БРИКС

Новости Среда, 12 июня 2024 21:19
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ИГР БРИКС

Сухум. 12 июня 2024. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба, его заместитель Астамур Аршба, депутаты Венори Бебия и Демур Гогия принимают участие в церемонии открытия спортивных игр государств – участников БРИКС, которая проходит в международном выставочном центре «Казань Экспо» в столице Республики Татарстан.

Лаша Ашуба сказал, что Республика Абхазия приветствует всех организаторов и участников спортивных игр стран БРИКС, и подчеркнул, что в нашей стране уделяется большое внимание укреплению дружеских связей со спортсменами из разных стран мира. Он выразил поддержку спортивной команде Республики Абхазия и пожелал спортсменам успешных выступлений на международной спортивной арене.

В церемонии открытия также принимают участие представители исполнительной власти Республики Абхазия, национального Олимпийского комитета и спортивных организаций.

Спортивные игры БРИКС проводятся в Казани с 11 по 24 июня. Участие в международных соревнованиях принимают около 5000 атлетов из 90 стран. Спортсмены разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта. Республику Абхазия на играх в Татарстане представляют 62 спортсмена, которые будут состязаться в 14 видах спорта. Абхазские спортсмены примут участие в соревнованиях по самбо, дзюдо, легкой атлетике, теннису, настольному теннису, вольной борьбе, борьбе на поясах, боксу, шахматам, карате, ушу и по новым видам спорта: фиджитал-футболу и фиджитал-баскетболу.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 12 июня 2024 21:44

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В АБХАЗИИ ПРОШЕЛ ПРИЕМ ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОССИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.