АБХАЗСКИЕ АРТИСТЫ ВЫСТУПИЛИ В СОЧИ

Сухум. 13 июня 2024. Абхазия-Информ. Концерт известного дуэта «Piano Duo & Orchestra» – народной артистки Абхазии Нинель Бжания и заслуженной артистки Абхазии Гулизы Авидзба и Государственного камерного оркестра Республики Абхазия под руководством художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Абхазии Давида Терзян прошел в Сочи в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии».

В программе концерта Piano Duo & Orchestra был представлен музыкальный калейдоскоп из сочинений разных жанров и эпох.

На концерте исполнялись и великие творения композиторов-классиков, и концертные обработки современных произведений. Гости вечера услышали композиции Т. Дж. Альбинони, Ж. Бизе, С. Рахманинова, С. Прокофьева, Н. Римского-Корсакова, Г. Свиридова, Д. Шостаковича, К. Дженкинса и других. Посетители концерта с удовольствием слушали и саундтреки к любимым кинолентам и анимационным фильмам.

Концерт был приурочен к празднованию Дня России.