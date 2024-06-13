ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ
Новости Четверг, 13 июня 2024 16:36
Сухум. 13 июня 2024. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» столицы сообщает: в связи с ремонтными работами канализационного коллектора по ул. Лакоба и ул.Званба завтра, 14 июня, будет прекращена подача воды с 00:00 до 18:00 по ул. Эшба, на Старом посёлке, в районе Колоса, центральной и нагорной часть города, в район вокзала и центрального рынка, в ВИЭМе.
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