ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 13 июня 2024. Абхазия-Информ. Жителю с. Отхара Гудаутского р-на Багателия Алясу Руслановичу 1996 г.р. вменяется незаконное приобретение, хранение без цели сбыта сильнодействующего наркотического средства «мефедрон» в особо крупном размере.

Наркотик мужчина хранил при себе до момента его обнаружения и изъятия сотрудниками уголовного розыска Гагрского РУВД совместно с ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий в п. Цандрипш.

На время предварительного расследования гражданин Багателия заключен под стражу. Расследование в рамках возбужденного уголовного дела по ч.3 ст.223 проводит СО УВД по Гагрскому району.

Об этом сообщает сайт МВД.