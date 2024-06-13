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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ИЗЪЯЛИ ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК

Новости Четверг, 13 июня 2024 16:46
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В СУХУМЕ ИЗЪЯЛИ ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК

Сухум. 13 июня 2024. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий на территории центрального рынка Сухума должностные лица ГТК досмотрели ручной багаж гражданина Абхазии Коява Г.Н., пытавшегося реализовать табачные изделия. В результате были обнаружены 50 блоков (10 000 штук) сигарет Marshal без марок акцизного сбора.

Табачную продукцию изъяли. Материалы дела были направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 13 июня 2024 16:47

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