ПОСОЛ АБХАЗИИ В СИРИИ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ИНФОРМАЦИИ САР

Сухум. 13 июня 2024. Абхазия-Информ. В целях укрепления двусторонних отношений в сфере средств массовой информации, между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой, состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Абхазии в Сирии Мухаммада Али с министром информации Сирийской Арабской Республики Бутросом Халляк. В ходе встречи стороны обсудили двусторонние взаимоотношения обеих стран, в частности, в области СМИ и пути их развития.

Г-н Халляк отметил, что Министерство информации САР готово к подписанию меморандума о взаимопонимании с абхазской стороной по вопросам подготовки медийных кадров, создания совместных медиапрограмм, обмена новостями и другим направлениям, которые будут способствовать развитию сотрудничества с Абхазией в области средств массовой информации.

Посол Республики Абхазия подчеркнул важность роли государственных средств массовой информации в повышении уровня общественной осведомленности. Он также отметил стремление правительства Абхазии продолжать укреплять взаимоотношения с Сирийской Арабской Республикой по всем направлениям, включая связи в области СМИ.

От имени правительства Республики Абхазия Мухаммад Али выразил благодарность САР за ее справедливую и объективную позицию в связи с голосованием Сирии против Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, от 4 июня 2024 года «Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии».