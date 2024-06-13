 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОСОЛ АБХАЗИИ В СИРИИ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ИНФОРМАЦИИ САР

Новости Четверг, 13 июня 2024 16:48
Оцените материал
(0 голосов)
ПОСОЛ АБХАЗИИ В СИРИИ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ИНФОРМАЦИИ САР

Сухум. 13 июня 2024. Абхазия-Информ. В целях укрепления двусторонних отношений в сфере средств массовой информации, между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой, состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Абхазии в Сирии Мухаммада Али с министром информации Сирийской Арабской Республики Бутросом Халляк. В ходе встречи стороны обсудили двусторонние взаимоотношения обеих стран, в частности, в области СМИ и пути их развития.

Г-н Халляк отметил, что Министерство информации САР готово к подписанию меморандума о взаимопонимании с абхазской стороной по вопросам подготовки медийных кадров, создания совместных медиапрограмм, обмена новостями и другим направлениям, которые будут способствовать развитию сотрудничества с Абхазией в области средств массовой информации.

Посол Республики Абхазия подчеркнул важность роли государственных средств массовой информации в повышении уровня общественной осведомленности. Он также отметил стремление правительства Абхазии продолжать укреплять взаимоотношения с Сирийской Арабской Республикой по всем направлениям, включая связи в области СМИ.

От имени правительства Республики Абхазия Мухаммад Али выразил благодарность САР за ее справедливую и объективную позицию в связи с голосованием Сирии против Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, от 4 июня 2024 года «Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 13 июня 2024 16:52

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ ИЗЪЯЛИ ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК В МИД АБХАЗИИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.