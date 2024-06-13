В МИД АБХАЗИИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Сухум. 13 июня 2024. Абхазия-Информ. И.о. министра, заместитель Министра иностранных дел Республики Абхазия Одиссей Бигвава провел встречу с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье – со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром, представителем ООН Джихан Султаноглу и спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Виорелом Мошану.

С абхазской стороны во встрече приняли участие начальник Консульского департамента МИД Абхазии Лаша Авидзба и начальник Департамента Ближнего Востока и Африки МИД Абхазии Артур Гагулия.

Главной темой консультаций стало обсуждение повестки дня предстоящего 61-го раунда Международных женевских дискуссий.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам безопасности и стабильности в регионе. Также стороны уделили особое внимание гуманитарным вопросам, связанным с доступом к международному образованию, здравоохранению, свободой передвижения, а также другим актуальным вопросам повестки дня предстоящего раунда МЖД.

Участники встречи также акцентировали внимание на необходимости возобновления работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).

В ходе беседы обсуждались ряд других проблем политического и гуманитарного характера.

Проведение следующего, 61-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 25-26 июня 2024 года.