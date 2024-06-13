МУХАММАД АЛИ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ЮСТИЦИИ СИРИИ

В ходе встречи министр юстиции Сирии подчеркнул крепкость отношений между двумя государствами на дипломатическом уровне и однозначную позицию его превосходительства президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада, относительно права народов на независимость и невмешательство во внутреннюю политику их государств.

Министр также выразил глубокое уважение братским связям между народами обеих стран, поскольку абхазская диаспора в Сирии является частью сирийского общества. Аль-Сайед подчеркнул необходимость завершения подготовки к подписанию соглашения о сотрудничестве между Министерством юстиции Сирийской Арабской Республики и Министерством юстиции Республики Абхазия и использования передового опыта и квалификации двух стран в судебной сфере.

Мухаммад Али, со своей стороны, передал почтения министра юстиции Анри Барцица и поздравления по случаю наступления праздника Курбан-байрам, отметив стремление Министерства юстиции Республики Абхазия к укреплению связей между двумя дружественными странами и народами и развитию судебного сотрудничества между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой. Он также выразил готовность абхазской стороны к подписанию соглашения о сотрудничестве между министерствами юстиции двух стран, что придаст новую ценность абхазо-сирийским отношениям.