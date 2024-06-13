ЗАУР ГВАДЖАВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ, ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ РОССИИ

Сухум. 13 июня 2024. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла Заур Гваджава по приглашению чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова, принял участие в торжественном мероприятии, посвященном государственному празднику Российской Федерации – Дню России.

Церемония состоялась в монументальном комплексе Национального пантеона «Мавзолей Симона Боливара» в городе Каракасе.

Официальную торжественную церемонию возглавили Сергей Мелик-Багдасаров, замминистра по делам Карибского бассейна, председатель исполнительного совета банка «Альба» и военный атташе посольства России в Венесуэле.

В тот же день был проведен торжественный вечер. Мероприятие состоялось в Отеле «Гран Мелия Каракас».

С приветственной речью выступили посол России Сергей Мелик-Багдасаров и вице-президент Боливарианской Республики Венесуэла Делси Родригес.

В мероприятии также приняли участие высокопоставленные представители правительства страны, послы и главы дипломатических миссий, аккредитованных в Венесуэле, представители Министерства иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла, СМИ и другие гости.