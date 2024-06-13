ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ РФ В САР

Сухум. 13 июня 2024. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммад Али встретился со специальным представителем президента России по развитию отношений с Сирийской Арабской Республикой, чрезвычайным и полномочным послом РФ в САР Александром Ефимовым.

В ходе встречи Мухаммад Али поздравил Александра Ефимова с Днем России, пожелав благополучия, мира, новых побед и процветания российскому народу.

Он также отметил, что Республику Абхазия и Российскую Федерацию связывают прочные узы братской дружбы и доверия.

Александр Ефимов, в свою очередь, отметил особую значимость абхазо-российских отношений и выразил готовность оказать помощь и поддержку абхазской дипмиссии в САР.