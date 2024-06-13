В КАЗАНИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ЛАШИ АШУБА И ФАРИДА МУХАМЕТШИНА

Сухум. 13 июня 2024. Абхазия-Информ. В рамках программы пребывания депутатов Парламента Республики Абхазия в Республике Татарстан на мероприятиях спортивных игр БРИКС состоялась встреча спикера Народного Собрания Лаши Ашуба с председателем Государственного Совета Республики Татарстан Фаридом Мухаметшиным. Во встрече приняли участие заместитель спикера Астамур Аршба, председатель Комитета по культуре, делам молодежи и спорту Венори Бебия, зампредседателя Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Демур Гогия и президент Национального олимпийского комитета Республики Абхазия Валерий Аршба.

Парламентарии обсудили сложившиеся традиционные связи Республики Абхазия и Республики Татарстан.

Во время встречи было подчеркнута важность взаимодействия Народного Собрания Абхазии и Государственного Совета Татарстана для дальнейшего укрепления социально-экономического и гуманитарного сотрудничества в рамках российско-абхазского стратегического партнерства.

Лаша Ашуба выразил признательность Фариду Мухаметшину за гостеприимство и проявленное внимание к делегации Республики Абхазия, прибывшей в Татарстан на высокий спортивный форум, и пригласил посетить Республику Абхазия.

По окончании встречи Лаша Ашуба и Фарид Мухаметшин обменялись памятными подарками.