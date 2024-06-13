 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В КАЗАНИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ЛАШИ АШУБА И ФАРИДА МУХАМЕТШИНА

Новости Четверг, 13 июня 2024 17:21
Оцените материал
(0 голосов)
В КАЗАНИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ЛАШИ АШУБА И ФАРИДА МУХАМЕТШИНА

Сухум. 13 июня 2024. Абхазия-Информ. В рамках программы пребывания депутатов Парламента Республики Абхазия в Республике Татарстан на мероприятиях спортивных игр БРИКС состоялась встреча спикера Народного Собрания Лаши Ашуба с председателем Государственного Совета Республики Татарстан Фаридом Мухаметшиным. Во встрече приняли участие заместитель спикера Астамур Аршба, председатель Комитета по культуре, делам молодежи и спорту Венори Бебия, зампредседателя Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Демур Гогия и президент Национального олимпийского комитета Республики Абхазия Валерий Аршба.

Парламентарии обсудили сложившиеся традиционные связи Республики Абхазия и Республики Татарстан.

Во время встречи было подчеркнута важность взаимодействия Народного Собрания Абхазии и Государственного Совета Татарстана для дальнейшего укрепления социально-экономического и гуманитарного сотрудничества в рамках российско-абхазского стратегического партнерства.

Лаша Ашуба выразил признательность Фариду Мухаметшину за гостеприимство и проявленное внимание к делегации Республики Абхазия, прибывшей в Татарстан на высокий спортивный форум, и пригласил посетить Республику Абхазия.

По окончании встречи Лаша Ашуба и Фарид Мухаметшин обменялись памятными подарками.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 13 июня 2024 17:24

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ РФ В САР
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.