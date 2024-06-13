АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С ДМИТРИЕМ ВОЛЬВАЧЕМ

Сухум. 13 июня 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб и заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач провели рабочую встречу с участием членов абхазо-российской Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству и представителей федеральных органов исполнительной власти России – Минэкономразвития, Минэнерго, Минтранса, Минздрава, Минтруда и Минпросвещения.

Во встрече приняли участие чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин и торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова.

Стороны обсудили вопросы реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации, реализации в 2024 году Инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия и мероприятий государственной поддержки отраслей экономики, мероприятий по обеспечению покрытия энергодефицита в энергосистеме Республики Абхазия и исполнении Плана мероприятий («Дорожной карты») по оптимизации энергообеспечения Республики Абхазия,

Российская делегация будет находиться в Абхазии по 15 июня. В течении этого времени будут посещены объекты Инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Запланировано проведение заседания рабочей группы по контролю за реализацией инвестиционного проекта по возобновлению деятельности Международного аэропорта «Сухум» им. В. Ардзинба.