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Абхазия Информ

В ОБЖАЛОВАНИИ ПРИГОВОРА ПО ДЕЛУ О ТРОЙНОМ УБИЙСТВЕ НА НАБЕРЕЖНОЙ ОТКАЗАНО

Новости Четверг, 13 июня 2024 21:22
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В ОБЖАЛОВАНИИ ПРИГОВОРА ПО ДЕЛУ О ТРОЙНОМ УБИЙСТВЕ НА НАБЕРЕЖНОЙ ОТКАЗАНО

Сухум. 13 июня 2024. Абхазия-Информ. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда не удовлетворила коллективную кассационную жалобу адвокатов осужденных по делу о тройном убийстве на обвинительный приговор от 13 марта, сообщает Спутник Абхазия.

Адвокаты защиты требовали полной отмены приговора и возврата уголовного дела прокурору.

Отдельную кассационную жалобу подал осужденный Дато Ахалая, она также не удовлетворена.

Приговор может быть обжалован в президиуме Верховного суда.

13 марта Верховный суд Абхазии признал виновными обвиняемых по делу о тройном убийстве.

Эрик Чкадуа, Беслан Бганба и Дато Ахалая. Их осудили на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Демур Ахалая и Аслан Блабба были осуждены на 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 13 июня 2024 21:25

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