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Абхазия Информ

ТУРИСТКА ИЗ РОСТОВА ПОБЫВАЛА НА ЗАСТОЛЬЕ В АБХАЗИИ И ЧУТЬ НЕ УМЕРЛА

Новости Четверг, 13 июня 2024 21:26
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ТУРИСТКА ИЗ РОСТОВА ПОБЫВАЛА НА ЗАСТОЛЬЕ В АБХАЗИИ И ЧУТЬ НЕ УМЕРЛА

Сухум. 13 июня 2024. Абхазия-Информ. Туристка из Ростова-на-Дону решила отдохнуть в Абхазии. Там она приобрела экскурсию, после которой чуть не умерла, ей пришлось срочно прервать отпуск и вернуться домой. Своими впечатлениями Тамара Новикова поделилась с порталом SOCHI1.RU.

На отдых Тамара с подругой приехали 1 июня, поселились в хорошей гостинице в Гагре. Было весело, вкусно и красиво, пока женщины не поддались на уговоры продавца экскурсий, которая расхваливала тур одного дня – абхазское застолье.

Туристам обещали показать «быт местного населения» и участие в традиционном застолье с тостами, шашлыками, чачей и вином, а также народными танцами.

Однако ожидания оказались совсем далеки от увиденного в реальности. Абхазское застолье было застольем туристов из разных городов России.

Хозяин хлебосольного абхазского дома рассказывал о своем древнем роде, о традиционных занятиях абхазов, а потом пригласил за стол. Гостей рассадили под огромным навесом за длинными столами.

Подавали мамалыгу, нарезанные овощи, сыр, вино, чачу и местный лимонад. По словам Тамары, другие гости набросились на еду как в последний раз. От чего было неприятно.

Тут же жарили шашлыки, гостеприимный ведущий произносил тосты, знакомился с туристами. Женщина выпила немного вина, ей было скучно, и она мечтала лишь об одном: как бы быстрее добраться до отеля. А ночью ей стало плохо.

Ее подруга отделалась небольшим отравлением, а ей пришлось прервать отпуск, потому что никакой медицинской помощи ей в Абхазии не оказали. Госпитализировать в больницу ее не стали, несмотря на рвоту и высокую температуру.

Пришлось в спешном порядке собираться и выезжать в Россию. Помощь ей оказали в сочинской больнице, где она пролежала три дня, а потом за ней приехал муж и увез долечиваться в Ростов-на-Дону.

Медики поставили диагноз – «острое пищевое отравление». Похожие симптомы испытали еще несколько человек, которые были на экскурсии, но пришли в себя самостоятельно, отметила Тамара.

https://www.mk.ru/social/2024/06/13/rossiyskaya-turistka-pobyvala-na-abkhazskom-zastole-i-chut-ne-umerla.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 13 июня 2024 22:02

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