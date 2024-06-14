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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ НЕЗАКОННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

Новости Пятница, 14 июня 2024 18:25
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ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ НЕЗАКОННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

Сухум. 14 июня 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение культивирования запрещенных растений и последующего изготовления наркотических средств сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району выявлено три факта незаконного возделывания наркосодержащих растений.

Горе-садоводы выращивали и культивировали запрещенные на территории Республики Абхазия виды растений, содержащие на стадии своего вегетативного роста наркотически активные компоненты, которые могут быть использованы для изготовления наркотического средства каннабис.

Так, 11 июня, корни конопли вида «Южно-Краснодарской» в крупном размере сотрудники милиции изъяли на приусадебном участке Отырба Феликс Валикович, 1970 г.р., в с. Абгархук Гудаутского р-на. В отношении вышеназванного гражданина по ч. 2 ст. 228 УК РА возбуждено уголовное дело.

Ранее, за аналогичное преступное деяние к уголовной ответственности привлечен Царгуш Беслан Романович, 1979 г.р., который выращивал вблизи своего домовладения по ул. Шакрыл в г. Гудваута аналогичные наркосодержащие растения, так же в крупном размере. Беслан Царгуш решением суда Гудаутского района заключен под стражу.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РА вменяется жителю с. Хыпста Гудаутского района Кацаба Анри Лаврентиевичу, 1988г.р., который выращивал растения конопли на прилегающем к своему участку кукурузном поле. Последний на время предварительного следствия помещен под домашний арест.

В ближайшее время будет избрана мера пресечения в рамках расследуемого уголовного дела в отношении гражданина Отырба, а в настоящее время последний отбывает 15 суток административного ареста за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на предмет потребления наркотических веществ.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 14 июня 2024 18:29

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