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Абхазия Информ

ИЗЪЯТО БОЛЕЕ 180 ЗАКЛАДОК С НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ

Новости Пятница, 14 июня 2024 18:29
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ИЗЪЯТО БОЛЕЕ 180 ЗАКЛАДОК С НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ

Сухум. 14 июня 2024. Абхазия-Информ. Очередную оперативную разработку по выявлению фактов сбыта наркотических средств на территории Абхазии реализовали сотрудники УКОН МВД. В общей сложности изъято более 180 подготовленных к реализации закладок с наркотическим средством «метадон», общая масса которого составила порядка 80 граммов.

Так, в результате проведения комплекса розыскных мероприятий в с. Псахара Гагрского района с поличным был задержан житель п. Колхида Тахтаджян Артур Ованесович, 1993, г.р. При себе мужчина хранил пакет с заизолированными свертками.

В разрабатываемой оперативной информации УКОН МВД по ранее установленному наркоканалу «три туза» так же фигурировал второй подозреваемый в сбыте наркотических средств, который был задержан в с. Калдахуара Гудаутского р-на.

Барциц Леван Алхасович, 1998 г. р. сознался, что хранит запрещенные вещества в своем жилище и готов указать на тайное место. В последствии, при осмотре нежилого строения по месту проживания задержанного, последний выдал целлофановый сверток, в котором содержались 114 заизолированных пакетов с порошкообразным веществом внутри, принадлежность которого к наркотическому средству «метадон» установлена в экспертно-криминалистическом центре МВД Абхазии.

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Несмотря на утверждение гражданина Барциц, что данное наркотическое средство весом более 48 с половиной граммов он намерен употребить лично, установлено, что и ранее последний участвовал с реализации запрещенных веществ путем так называемых тайных закладок.

В обязательном порядке, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, было обследовано жилище ранее задержанного Тахтаджян Артура Ованесовича, где не было найдено запрещенных предметов и веществ. При этом подозреваемый указал на места, в которых он уже сделал закладки с наркотическим средством.

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В отношении гражданина Тахтаджян следственным отделом управления внутренних дел по Гагрскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА. Аналогичный состав преступления вменяется гражданину Барциц, расследование уголовного дела в отношении последнего проводит следственный орган Гудаутского районного отдела внутренних дел. Вышеназванные лица содержатся под стражей, расследование продолжается

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 14 июня 2024 18:35

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