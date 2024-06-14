ИЗЪЯТО БОЛЕЕ 180 ЗАКЛАДОК С НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ

Сухум. 14 июня 2024. Абхазия-Информ. Очередную оперативную разработку по выявлению фактов сбыта наркотических средств на территории Абхазии реализовали сотрудники УКОН МВД. В общей сложности изъято более 180 подготовленных к реализации закладок с наркотическим средством «метадон», общая масса которого составила порядка 80 граммов.

Так, в результате проведения комплекса розыскных мероприятий в с. Псахара Гагрского района с поличным был задержан житель п. Колхида Тахтаджян Артур Ованесович, 1993, г.р. При себе мужчина хранил пакет с заизолированными свертками.

В разрабатываемой оперативной информации УКОН МВД по ранее установленному наркоканалу «три туза» так же фигурировал второй подозреваемый в сбыте наркотических средств, который был задержан в с. Калдахуара Гудаутского р-на.

Барциц Леван Алхасович, 1998 г. р. сознался, что хранит запрещенные вещества в своем жилище и готов указать на тайное место. В последствии, при осмотре нежилого строения по месту проживания задержанного, последний выдал целлофановый сверток, в котором содержались 114 заизолированных пакетов с порошкообразным веществом внутри, принадлежность которого к наркотическому средству «метадон» установлена в экспертно-криминалистическом центре МВД Абхазии.

Несмотря на утверждение гражданина Барциц, что данное наркотическое средство весом более 48 с половиной граммов он намерен употребить лично, установлено, что и ранее последний участвовал с реализации запрещенных веществ путем так называемых тайных закладок.

В обязательном порядке, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, было обследовано жилище ранее задержанного Тахтаджян Артура Ованесовича, где не было найдено запрещенных предметов и веществ. При этом подозреваемый указал на места, в которых он уже сделал закладки с наркотическим средством.

В отношении гражданина Тахтаджян следственным отделом управления внутренних дел по Гагрскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА. Аналогичный состав преступления вменяется гражданину Барциц, расследование уголовного дела в отношении последнего проводит следственный орган Гудаутского районного отдела внутренних дел. Вышеназванные лица содержатся под стражей, расследование продолжается

Об этом сообщает сайт МВД.