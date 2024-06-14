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Абхазия Информ

РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КРОВЕЛЬ В ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЯХ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШЕНЫ

Новости Пятница, 14 июня 2024 18:36
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РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КРОВЕЛЬ В ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЯХ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШЕНЫ

Сухум. 14 июня 2024. Абхазия-Информ. После разгула стихии в конце 2023 года инфраструктуре и частным домовладениям Гудаутского района был нанесен колоссальный ущерб. Из резервного фонда президента было выделено более 25 млн рублей на ремонт кровель.

Инженер технадзора управления капитального строительства Республики Абхазия Геннадий Бигвава рассказал, с какими трудностями столкнулись жители сел района вследствие разбушевавшегося урагана в преддверии новогодних праздников. Наибольший урон был нанесен селам Лыхны, Хыпста, Абгархук.

«За ночь десятки семей остались в прямом смысле под открытым небом – крыши их домов были сорваны сильными порывами ветра, повреждены линии электропередач. Заборы приусадебных участков валялись хаотично на земле», – сообщил представитель УКС.

Уже утром следующего дня была создана комиссия, которая оценила размеры нанесенного ущерба. Параллельно велись ремонтно-восстановительные работы. «По окончанию работы комиссии стала видна полная картина: 37 частных домовладений и один двухэтажный секционный дом нуждаются в полной или частичной замене кровли. Все работы выполнила «Гудаутская ремонтно-строительная организация», – отметил Г. Бигвава.

Жители выразили благодарность властям страны и района за поддержку и отметили высокий уровень профессионализма строительных бригад.

«Хочу сказать большое спасибо всем, кто не остался в стороне, помог моей семье в трудную минуту. В ту ночь ветром полностью снесло крышу, повалило ограду. Уже на следующий день к нам пришли люди из комиссии, а буквально через неделю наша крыша была отремонтирована», – поделился житель села Лыхны Игорь Курмазия.

Большая часть работ была выполнена в течение первых месяцев. На сегодняшний день полностью заменены крыши домов общей площадью 6 200 квадратных метров.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 14 июня 2024 18:38

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