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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ РОССИИ ОСМАТРИВАЕТ ОБЪЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ИНВЕСТПРОГРАММЫ

Новости Пятница, 14 июня 2024 18:38
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ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ РОССИИ ОСМАТРИВАЕТ ОБЪЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ИНВЕСТПРОГРАММЫ

Сухум. 14 июня 2024. Абхазия-Информ. В Абхазии находится делегация Минэкономразвития России, возглавляемая заместителем министра экономического развития РФ Дмитрием Вольвачем.  Сегодня осмотр объектов, финансируемых за счет средств Инвестиционной программы, начался с посещения Республиканской детской больницы. К реализации этого проекта приступили в текущем месяце.

Лимит финансирования мероприятия – 651,9 млн руб. Трехэтажное здание, рассчитанное на 65 койко-мест, общей площадью 4550,79 кв. метров планируется построить за три года. Площадь участка, отведенная под проект, составляет 10 850 кв. метров.

В больнице предусмотрены диагностическое отделение, хирургическое отделение, центральное стерилизационное отделение, лаборатория, служебно-бытовые помещения, служба приготовления пищи. На первом этаже здания будут размещены приемное отделение, регистратура, смотровые кабинеты, рентгенодиагностическое отделение, клинико-диагностическое отделение и пищеблок.

Дмитрий Вольвач считает приоритетным вопрос создания лучших условий для оказания медицинской помощи детям республики. Он отметил, что удалось найти решения важных вопросов по поиску дополнительных средств в рамках существующих лимитов.

Эти решения были поддержаны и правительством Российской Федерации, и Правительством Республики Абхазия. Важно, что в комплексе с Республиканской больницей новая детская больница создаст единый медицинский кластер.

На объекте делегацию встречали министр здравоохранения Эдуард Бутба, главврач Республиканской больницы Эрик Хатхва и представители генерального подрядчика – ООО «КДК ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 14 июня 2024 18:46

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