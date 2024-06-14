В ДОМЕ МОСКВЫ ПРОВЕЛИ ВИКТОРИНУ КО ДНЮ РОССИИ

Сухум. 14 июня 2024. Абхазия-Информ. «Квиз ко Дню России» провели в Доме Москвы 13 июня. Квиз – это интеллектуально-развлекательная командная игра-викторина. В мероприятии принимали участие члены организаций Координационного союза российских соотечественников Абхазии, сотрудники российских ведомств и организаций, работающих в Абхазии. Вёл квиз руководитель отдела развития молодежи и физической культуры ВААК Валерий Берзения.

Уже по тому, какие названия давали своим командам участники, можно почувствовать веселую атмосферу праздника – «Первое место», «Соседи», «Самые бравые ребята», «В пролёте», «Мда» и др.

Шуточная форма соревнований не оставила никого равнодушным. В течение семи раундов участники отвечали на серьезные вопросы по истории, науке и культуре России. Вопросы охватывали разные исторические периоды и сферы, в том числе живопись, литературу, кинематограф и т. п. Шестой раунд «Мультфильмы» и седьмой – «Музыка нас связала» вызвали наибольший интерес.

После каждого раунда организаторы квиза собирали бланки с ответами. В завершение игры подсчитали баллы и наградили победителей. Но, как говорится, важна не победа – важно участие. Ни одного участника не оставили без внимания - все получили бутылки для воды с логотипом Москвы.

Мероприятие было организовано при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы и Московского Дома соотечественника.