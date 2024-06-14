ЭЛКАН ГВАЗАВА – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ НА ИГРАХ БРИКС
Новости Пятница, 14 июня 2024 18:51
Сухум. 14 июня 2024. Абхазия-Информ. Элкан Гвазава стал бронзовым призером соревнования по тяжелой атлетике на Играх БРИКС.
Спортсмен выступал в весовой категории до 61 кг и представлял Россию.
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