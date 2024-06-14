В СУХУМЕ ПРОШЛО ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ ИСКУССТВ, МУЗЫКАЛЬНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ

Сухум. 14 июня 2024. Абхазия-Информ. В Абхазской филармонии им. Р. Гумба в торжественной атмосфере прошло вручение аттестатов об окончании учебы выпускникам детских музыкальных школ, Школы искусств и художественной школы муниципального учреждения Администрации города Сухум «Управление культуры». ​

Поздравить с успешным окончанием учебы на мероприятие пришел заместитель главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе.

«Вы успешно завершили учебу, с трепетом в сердце ждете вручения аттестатов. Хочу поблагодарить педагогов за их труд. В Абхазии всегда было много талантов. Поздравляю всех с сегодняшним днем», – сказал Автандил Сурманидзе.

Перед началом церемонии вручения аттестатов для выпускников, их родителей и педагогов школ на праздничном выпускном вечере выступили Элина Лазба, Амина Абухба, Милана Смыр из Детской музыкальной школы им. Л. Джергения, Тигран Авджян и хореографический ансамбль Школы искусств им. Т. Аджапуа.

Поздравить выпускников пришли ученица 6 класса Детской музыкальной школы №4 Елизавета Карпова, участники ансамбля скрипачей и ансамбля гитаристов Детской школы искусств им. Ковача и музыкального училища и хор АКАДЕМИИ NEXT.

Заместитель начальника Управления культуры Администрации Сухума Тимур Квеквескири отметил труд педагогов и усидчивость учащихся, которые стали основой плодотворного завершения учебы.

«Хочу поблагодарить наших педагогов. Я всегда говорил и буду говорить, что наши педагоги лучшие. Спасибо вам за ваш труд. Благодарю выпускников, виновников нашего торжества, ваших родителей, дедушек, бабушек, которые причастны к тому, что происходит на сцене. У каждого свой путь в жизни, но я уверен, что музыка всегда будет рядом с вами, ее величество музыка», – сказал Тимур Квеквескири.

В 2024 году выпускниками детских музыкальных школ, Школы искусств и художественной школы стали 54 юношей и девушек. Среди них 22 выпускника, окончивших учебу на отлично: Садия Авидзба, Алиса Аведян, Анастасия Зантария, Леон Папаскуа, Мариэтта Кондакчян, Милла Гадлия, Майя Булатова, Рабия Ахуба, Дарья Былина, Милана Смыр, Тигран Авджян, Арина Агрба, Кристина Магдесян, Ева Реквава, Марианна Мумджян, Юлия Легеза, Нана Макачава, Вероника Попова, Алхан Хаджимба, Анна Кварандзия, Дана Воротынцева, Ялса Кайтан.

Выпускники поблагодарили педагогов за труд и признались, что грустно расставаться со школами, где царили атмосфера доброжелательности и все получали удовольствие от совместного творчества.

На торжественном вечере отмечалось, что выпускники за годы учебы выступали на конкурсах, фестивалях, отчетных концертах, выставляли свои работы на художественных выставках не только в Абхазии, но и за ее пределами.