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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОТКРЫЛИ ВОСЕМЬ СКАЛОЛАЗНЫХ МАРШРУТОВ

Новости Пятница, 14 июня 2024 18:54
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В АБХАЗИИ ОТКРЫЛИ ВОСЕМЬ СКАЛОЛАЗНЫХ МАРШРУТОВ

Сухум. 14 июня 2024. Абхазия-Информ. В Абхазии возрождают скалолазание. Для туристов в этом сезоне уже открыты восемь маршрутов разной сложности. Заняться скалолазанием можно на территории Рицинского нацпарка, который взялся за возрождение скалолазания.

В нацпарке сообщили, что на данный момент открыто восемь скалолазных маршрутов разного уровня сложности. На самом высоком маршруте подняться по скале можно на 25 метров, сообщил старший научный сотрудник Рицинского парка по наблюдению за снегом и лавинами Тимур Тванба.

Из восьми скалолазных маршрутов в Абхазии четыре находятся в районе слияния двух рек Бзыби и Геги.

В Абхазии около 80% территории занимают горы, в связи с этим потенциал скалолазания в республике большой. В советское время скалолазание было развито в республике, а сегодня скалолазанием как видом спорта в Абхазии почти никто не увлекается.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 14 июня 2024 18:59

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