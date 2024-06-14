СОЗДАН ЕДИНЫЙ ШТАБ ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНА О ТУРИЗМЕ
Сухум. 14 июня 2024. Абхазия-Информ. Все общественные организации, работающие в сфере туризма, объединились для создания единого штаба по вопросу изменения действующего Закона о туризме с целью предотвращения поглощения туристического рынка Абхазии иностранными туроператорами.
В актив штаба за первые сутки вошли более 1000 человек-работников туристической сферы, а также свою поддержку данному объединению высказали представители различных общественных организаций.
В штаб вошли руководители и представители организаций: Ассоциация туроператоров Абхазии, Профсоюз экскурсоводов Абхазии, Ассоциация экскурсоводов «Абхазгид», Абхазский союз туризма, Сообщество трансферов Абхазии, Альфард клуб, руководители туристических фирм, члены инициативной группы.
Штаб объединяет и представляет работников всей туристической сферы.
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