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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ И ДМИТРИЙ ВОЛЬВАЧ ПРОВЕЛИ ОЧЕРЕДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Новости Пятница, 14 июня 2024 20:38
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ И ДМИТРИЙ ВОЛЬВАЧ ПРОВЕЛИ ОЧЕРЕДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Сухум. 14 июня 2024. Абхазия-Информ. Сегодня была продолжена рабочая встреча премьер-министра Александра Анкваба и заместителя министра экономического развития Российской Федерации Дмитрия Вольвача с участием членов абхазо-российской Межправительственной комиссии по социально экономическому сотрудничеству и представителей федеральных органов исполнительной власти России.

Стороны обсудили проблемы предупреждения энергодефицита в предстоящем осенне-зимнем периоде и механизмы его возмещения.

Отдельные консультации специалистов были проведены в министерстве энергетики и транспорта Абхазии. Сегодня же рабочие группы сторон подвели итоги двухдневных консультаций по отраслям сотрудничества и определили планы на ближайшую перспективу.

Премьер-министр выразил благодарность российской делегации за оказываемую методическую и консультативную поддержку и конструктивный характер взаимодействия российских органов исполнительной власти с абхазскими.

Об этом сообщает сайт правительства.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 14 июня 2024 20:39

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