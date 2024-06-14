АЛЕКСАНДР АНКВАБ И ДМИТРИЙ ВОЛЬВАЧ ПРОВЕЛИ ОЧЕРЕДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
Сухум. 14 июня 2024. Абхазия-Информ. Сегодня была продолжена рабочая встреча премьер-министра Александра Анкваба и заместителя министра экономического развития Российской Федерации Дмитрия Вольвача с участием членов абхазо-российской Межправительственной комиссии по социально экономическому сотрудничеству и представителей федеральных органов исполнительной власти России.
Стороны обсудили проблемы предупреждения энергодефицита в предстоящем осенне-зимнем периоде и механизмы его возмещения.
Отдельные консультации специалистов были проведены в министерстве энергетики и транспорта Абхазии. Сегодня же рабочие группы сторон подвели итоги двухдневных консультаций по отраслям сотрудничества и определили планы на ближайшую перспективу.
Премьер-министр выразил благодарность российской делегации за оказываемую методическую и консультативную поддержку и конструктивный характер взаимодействия российских органов исполнительной власти с абхазскими.
Об этом сообщает сайт правительства.
Последнее от Super User
- В ПОТСДАМЕ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ АБХАЗИИ
- СОЗДАН ЕДИНЫЙ ШТАБ ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНА О ТУРИЗМЕ
- В АБХАЗИИ ОТКРЫЛИ ВОСЕМЬ СКАЛОЛАЗНЫХ МАРШРУТОВ
- В СУХУМЕ ПРОШЛО ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ ИСКУССТВ, МУЗЫКАЛЬНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ
- ЭЛКАН ГВАЗАВА – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ НА ИГРАХ БРИКС