В ПОТСДАМЕ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ АБХАЗИИ
Сухум. 14 июня 2024. Абхазия-Информ. Представитель Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в Германии Вольфганг Матцке встретился с политиками, журналистами и бизнесменами из Берлина, Бранденбурга, Саксонии и Мекленбурга. Мероприятие прошло в Голландском квартале в центре Потсдама.
Мацке проинформировал собравшихся об инвестиционном потенциале Абхазии. При этом он сосредоточил внимание участников встречи на предстоящем запуске Сухумского аэропорта, рассказал о бурно развивающейся на сегодняшний день строительной отрасли в Абхазии, об открытии курортного сезона и проектах, в скором времени реализуемых при участии российских инвесторов.
По традиции, мероприятие включало в себя фуршет, на котором гости имели возможность познакомиться и попробовать абхазские напитки.
Присутствовавшие на мероприятии гости с большим интересом восприняли предоставленную представителем ТПП информацию. Многие из них ранее уже бывали в Абхазии в составе делегаций, сформированных Вольфгангом Матцке.
Поддержать представителя абхазской палаты пришла полномочный представитель МИД Республики Абхазия в ФРГ Хибла Амичба.
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