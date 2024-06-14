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Абхазия Информ

В ПОТСДАМЕ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 14 июня 2024 20:47
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В ПОТСДАМЕ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ АБХАЗИИ

Сухум. 14 июня 2024. Абхазия-Информ. Представитель Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в Германии Вольфганг Матцке встретился с политиками, журналистами и бизнесменами из Берлина, Бранденбурга, Саксонии и Мекленбурга. Мероприятие прошло в Голландском квартале в центре Потсдама.

Мацке проинформировал собравшихся об инвестиционном потенциале Абхазии. При этом он сосредоточил внимание участников встречи на предстоящем запуске Сухумского аэропорта, рассказал о бурно развивающейся на сегодняшний день строительной отрасли в Абхазии, об открытии курортного сезона и проектах, в скором времени реализуемых при участии российских инвесторов.

По традиции, мероприятие включало в себя фуршет, на котором гости имели возможность познакомиться и попробовать абхазские напитки.

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Присутствовавшие на мероприятии гости с большим интересом восприняли предоставленную представителем ТПП информацию. Многие из них ранее уже бывали в Абхазии в составе делегаций, сформированных Вольфгангом Матцке.

Поддержать представителя абхазской палаты пришла полномочный представитель МИД Республики Абхазия в ФРГ Хибла Амичба.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Пятница, 14 июня 2024 21:13

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