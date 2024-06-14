В ПОТСДАМЕ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ АБХАЗИИ

Сухум. 14 июня 2024. Абхазия-Информ. Представитель Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в Германии Вольфганг Матцке встретился с политиками, журналистами и бизнесменами из Берлина, Бранденбурга, Саксонии и Мекленбурга. Мероприятие прошло в Голландском квартале в центре Потсдама.

Мацке проинформировал собравшихся об инвестиционном потенциале Абхазии. При этом он сосредоточил внимание участников встречи на предстоящем запуске Сухумского аэропорта, рассказал о бурно развивающейся на сегодняшний день строительной отрасли в Абхазии, об открытии курортного сезона и проектах, в скором времени реализуемых при участии российских инвесторов.