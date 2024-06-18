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Абхазия Информ

ПРОВЕДЕНЫ ВЫЕЗДНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРОКУРАТУРЫ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ

Новости Вторник, 18 июня 2024 12:22
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ПРОВЕДЕНЫ ВЫЕЗДНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРОКУРАТУРЫ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ

Сухум. 18 июня 2024. Абхазия-Информ. Управлением права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, были проведены выездные контрольные мероприятия в территориальные прокуратуры городов и районов, с привлечением представителей из районных отделов СГБ, РОВД и местной Администрации, на основании Приказа Генерального прокурора Республики Абхазия № 55 от 25.05.2016 года «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции».

В ходе проведения указанных мероприятий с местными органами государственной власти, прокуратуры, МВД и СГБ РА обсужден ряд вопросов, имеющих основополагающее значение в сфере исполнения законодательства Республики Абхазия о противодействии коррупции.

Следует отметить, что в каждом районе специфика вопросов была неоднозначной. Обсуждались вопросы, касающиеся разных сфер социально-экономического и политического характера, которые являются актуальными, для жизнедеятельности граждан Республики Абхазия, соприкасающихся с органами государственной власти.

В первую очередь – это предполагает наличие вопросов земельного характера, жилищного законодательства Республики Абхазия, всех сопутствующих факторов гражданского законодательства Республики Абхазия и взаимоотношений с представителями органов власти на местах.

В ходе соответствующих мероприятий выявлена несоорганизация между надзорными органами власти в лице прокуратуры и местными органами власти, реализующими поставленные задачи.

Следует отметить, что подвергающиеся антикоррупционной экспертизе Распоряжения Глав Администрации города и районов не всегда соответствуют реальной действительности. Необходимо установить конкретные и реальные подтверждения проведения экспертиз как в количественном, так и в качественном составе, для возможности обзора реальной картины, происходящей в сфере противодействия коррупции.

В ходе выездных мероприятий ставился ряд вопросов со стороны присутствующих лиц соответствующих ведомств, которые являются существенными, относятся к реализации прав и свобод граждан Республики Абхазия и требуют соответствующих мер реагирований со стороны государственных органов на местах.

Обсуждаемые вопросы имели реальное концептуальное реагирование в ходе обсуждения проводимых заседаний, которые были направлены на исправление вопросов, касающихся правовых сфер, для исключения антикоррупционного характера со стороны государственных служащих и реализации прав и свобод граждан Республики Абхазия.

Помимо основополагающих обсуждаемых вопросов акцентировано внимание на создание межведомственной постоянно действующей рабочей группы, включающая в себя сотрудников правоохранительных структур по местам, полномочными соорганизовывать и мониторить вопросы, регламентирующие исполнение законодательства Республики Абхазия о противодействии коррупции.

Указанный фактор является отображением приказа Генерального прокурора за № 1 от 11 января 2023 года «О создании постоянно действующей межведомственной рабочей группы».

Создание по данному формату указанных рабочих групп является целесообразным и объективно сопутствующим фактором для усиления, исполнения законодательства Республики Абхазия о противодействии коррупции на региональном уровне.

Анализируя итоги контрольных мероприятий, проведенных Управлением права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, следует, что организация работы по исполнению законодательства о противодействии коррупции и исполнения Приказов Генерального прокурора Республики Абхазия находятся на ненадлежащем уровне, требуют усиления соответствующего направления надзорных органов города Сухум и районных прокуратур для усиления работы в данной сфере.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 18 июня 2024 12:26

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