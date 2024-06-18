МВД ПРОДОЛЖАЕТ ПРОВЕРКУ ПО ПОСТУПИВШИМ ЗАЯВЛЕНИЯМ ОБ УГОНЕ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Сухум. 18 июня 2024. Абхазия-Информ. В социальной сети Интернет распространена публикация с просьбой поддержать семью из г. Сочи, которая лишилась своего автомобиля на территории Абхазии. Информация по данным обстоятельствам поступила в МВД республики посредством онлайн-обращения от гр-ки Третьяковой Е. М. 6 июня 2024 года, и в тот же день было принято соответствующее заявление.

7 июня нотариально заверенное юридические права на представление интересов гр-ки Третьяковой предъявил гражданин Пушкарев А. В., заявление которого принято и зарегистрировано в УВД по г. Сухум.

Согласно поданным заявлениям, в феврале 2024 года автомобиль «Лексус-ЕС-350» г.н.з. В722СР 763-го региона, принадлежащий гр-ке Корбут В. Н. и нотариально доверенный в пользование гр-ке Третьяковой Е. М., последней с согласия собственника был передан гражданину Республики Татарстан РФ Ахоян Р. Г. и впоследствии вывезен из г. Сочи в Республику Абхазия.

Так же заявители указывают, что, со слов гр-на Ахояна, в период пользования автомобилем у него возникли некие разногласия с неизвестными людьми в Абхазии, в результате чего машина была отобрана и по настоящее время эксплуатируется третьими лицами.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках проверки поступившей в МВД РА информации вышеуказанный автомобиль 18 июня обнаружен сотрудниками уголовного розыска в Гагрском районе, на территории кладбища у Пицундского поворота. По предварительным данным гражданин Ахоян покинул территорию Республики Абхазия.

Заявительница выражает благодарность сотрудникам министерства внутренних дел за оперативность и внимание в разрешении ее вопроса. Доследственная проверка по вышеизложенным обстоятельствам продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.