ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 1542 НАРУШЕНИЯ ПДД

Сухум. 18 июня 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности, за прошедшую неделю и праздничные дни сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии выявлено 1542 нарушения правил дорожного движения, из которых 44 факта – управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. Все водители привлечены к административной ответственности, 39 человек лишены водительских удостоверений.