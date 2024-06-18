ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 1542 НАРУШЕНИЯ ПДД
Сухум. 18 июня 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности, за прошедшую неделю и праздничные дни сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии выявлено 1542 нарушения правил дорожного движения, из которых 44 факта – управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. Все водители привлечены к административной ответственности, 39 человек лишены водительских удостоверений.
Личный состав министерства внутренних дел нацелен на профилактику ДТП, снижение тяжести их последствий и активное участие в различных проводимых оперативно-профилактических мероприятиях.
Детальная информация о совершенных административных правонарушениях ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии https://mvdra.org/news/
Последнее от Super User
- В АБХАЗСКОЙ ФИЛАРМОНИИ ПРОЙДЕТ КОНЦЕРТ ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РФ ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВА
- МВД ПРОДОЛЖАЕТ ПРОВЕРКУ ПО ПОСТУПИВШИМ ЗАЯВЛЕНИЯМ ОБ УГОНЕ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
- ДАНИИЛ ХАРЧИЛАВА И МАРАТ КОКОСКЕРИЯ – БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ НА ИГРАХ БРИКС
- ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ
- ПРОВЕДЕНЫ ВЫЕЗДНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОКУРАТУРАХ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ