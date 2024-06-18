В АБХАЗСКОЙ ФИЛАРМОНИИ ПРОЙДЕТ КОНЦЕРТ ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РФ ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВА
Сухум. 18 июня 2024. Абхазия-Информ. 2 июля на сцене Абхазской филармонии выступит известный, талантливый пианист, заслуженный артист РФ Евгений Михайлов.
Евгений Михайлов – потомственный музыкант, один из самых самобытных пианистов России. Он окончил Казанскую государственную консерваторию. Ещё во время стажировки Михайлова в Московской государственной консерватории профессор М.С. Воскресенский отмечал «чуткий лирический талант» своего ученика и «прекрасное чувство формы».
Евгений Михайлов одерживал победы в различных музыкальных конкурсах, в том числе в России, Швеции, Италии и США. За 29 лет концертной деятельности талантливую игру пианиста услышали во многих городах России, в странах СНГ и Европе, США и Южной Америке, Южной Корее и Гонконге.
Пианист выступал в самых престижных залах, принимал участие в международных музыкальных фестивалях мирового уровня.
Евгений Михайлов выступает как с сольными программами, так и в сопровождении известных симфонических коллективов. С пианистом сотрудничали В. Ашкенази, М. Плетнёв, М. Горенштейн, С. Сондецкис и другие известные дирижёры.
Репертуар Е. Михайлова включает сочинения великих композиторов прошлого и современных авторов, более 50 концертов для фортепиано с оркестром (от Баха до Шнитке).
Особое место в творчестве Михайлова занимает музыка А. Скрябина. Уникальный цикл «Все сонаты Скрябина» пианист с большим успехом исполнял в России и за рубежом.
В 2004 г. Е. Михайлову присвоены почетные звания «Народный артист Республики Татарстан», «Заслуженный артист Удмуртской Республики». Звание "Заслуженного артиста РФ" музыканту было присвоено в 2010 г.
Музыкальный артистизм и глубина исполнения, лёгкость и изящество, страстная искренняя выразительность и совершенная техника — так определяет мастерство пианиста зарубежная пресса после концертного тура Михайлова по городам США и Германии в 2015, 2018 годах.
Программа концерта, который пройдет 2 июля в Абхазской филармонии:
И.С. Бах Партита Си-бемоль мажор;
Э. Григ Сюита «Из времен Хольберга»;
Э. Григ-Г. Гинзбург Сюита "Пер Гюнт";
Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» (переложение для фортепиано соло автора)
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Билеты также продаются в офисах компании А-Мобайл.
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