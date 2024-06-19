СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ МЧС ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
Новости Среда, 19 июня 2024 13:54
Сухум. 18 июня 2024. Абхазия-Информ. Стартовал чемпионат МЧС Абхазии по мини-футболу, посвященный Дню спасателя. В нем принимают участие команды из всех районных подразделений спасательного ведомства страны.
Министр по ЧС Лев Квициния в своем приветственном слове пожелал всем командам успехов на футбольном поле и победы в достойной спортивной борьбе. После групповых этапов участники сразятся за первое место.
Финал первенства пройдет в Сухуме 4 июля.
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