В ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ИЮНЯ ПРОЙДЕТ СОВМЕСТНАЯ ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА
Сухум. 18 июня 2024. Абхазия-Информ. В соответствии с указанием главнокомандующего ВС – президента Республики Абхазия Аслана Бжания и решением министра обороны Владимира Ануа по подготовке Вооруженных сил в летнем периоде обучения, под руководством начальника Генштаба ВС Владимира Савченко с 24 по 28 июня пройдет совместная штабная тренировка (СШТ) по управлению ВС в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время.
Замыслом тренировки предусмотрено отработка широкого спектра задач по стабилизации обстановки в оперативно важных районах Абхазии, территориальной обороны, обороны стратегически важных объектов инфраструктуры от ударов БпЛА.
Особое внимание штабом руководства уделяется организации и поддержанию взаимодействия с войсками Вооруженных сил Российской Федерации при решении задач обеспечения военной безопасности Республики Абхазия.
Манёвренный характер практических действий воинских частей постоянной готовности и резервных формирований охватит всю территорию Республики.
Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных Сил Республики Абхазия, штабы воинских частей все спланированные задачи будут решать в полевых условиях в любое время суток.
На СШТ привлекаются Министерство обороны и Генеральный штаб, штабы территориальной обороны районов, воинские части постоянной готовности, резервные формирования, подразделения силовых структур.
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