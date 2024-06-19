В ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ИЮНЯ ПРОЙДЕТ СОВМЕСТНАЯ ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА

Сухум. 18 июня 2024. Абхазия-Информ. В соответствии с указанием главнокомандующего ВС – президента Республики Абхазия Аслана Бжания и решением министра обороны Владимира Ануа по подготовке Вооруженных сил в летнем периоде обучения, под руководством начальника Генштаба ВС Владимира Савченко с 24 по 28 июня пройдет совместная штабная тренировка (СШТ) по управлению ВС в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время.