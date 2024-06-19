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Абхазия Информ

В ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ИЮНЯ ПРОЙДЕТ СОВМЕСТНАЯ ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА

Новости Среда, 19 июня 2024 13:57
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В ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ИЮНЯ ПРОЙДЕТ СОВМЕСТНАЯ ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА

Сухум. 18 июня 2024. Абхазия-Информ. В соответствии с указанием главнокомандующего ВС – президента Республики Абхазия Аслана Бжания и решением министра обороны Владимира Ануа по подготовке Вооруженных сил в летнем периоде обучения, под руководством начальника Генштаба ВС Владимира Савченко с 24 по 28 июня пройдет совместная штабная тренировка (СШТ) по управлению ВС в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время.

Замыслом тренировки предусмотрено отработка широкого спектра задач по стабилизации обстановки в оперативно важных районах Абхазии, территориальной обороны, обороны стратегически важных объектов инфраструктуры от ударов БпЛА.

Особое внимание штабом руководства уделяется организации и поддержанию взаимодействия с войсками Вооруженных сил Российской Федерации при решении задач обеспечения военной безопасности Республики Абхазия.

Манёвренный характер практических действий воинских частей постоянной готовности и резервных формирований охватит всю территорию Республики.

Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных Сил Республики Абхазия, штабы воинских частей все спланированные задачи будут решать в полевых условиях в любое время суток.

На СШТ привлекаются Министерство обороны и Генеральный штаб, штабы территориальной обороны районов, воинские части постоянной готовности, резервные формирования, подразделения силовых структур.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 19 июня 2024 14:00

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