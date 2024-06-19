СПОРТСМЕН ИЗ АБХАЗИИ РАМАЗАН АРАПХАНОВ ВЫШЕЛ В ФИНАЛ ТУРНИРА ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 19 июня 2024. Абхазия-Информ. Рамазан Арапханов из Абхазии вышел в финал турнира по греко-римской борьбе на Играх БРИКС.

В полуфинале он одержал победу над спортсменом из Азербайджана Канан Абдуллазаде со счетом 2:1.

В финале, который пройдет завтра, он встретится с Сергеем Степановым из России.