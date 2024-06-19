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Абхазия Информ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «МИР ЖЕНЩИН» В МИНСКЕ

Новости Среда, 19 июня 2024 17:59
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «МИР ЖЕНЩИН» В МИНСКЕ

Сухум. 19 июня 2024. Абхазия-Информ. По приглашению председателя ОО «Белорусский союз женщин» Ольги Шпилевской главный специалист Управления образования Администрации города Сухум Виктория Хурхумал приняла участие в качестве почетного гостя из Абхазии в работе IV международного форума «Мир женщин» в Минске.

Основной целью форума являлось укрепление межнационального согласия, дружественных контактов, культурного и образовательного взаимодействия, налаживание деловых связей и популяризация женского предпринимательства, расширение экономических и политических возможностей женщин, забота о женском здоровье, продвижение и укрепление традиционных семейных ценностей.

«Для меня высокая честь представлять свою страну души Абхазия в столь значимой международной площадке», – написала Виктория на своей странице в соцсети.

Виктория Хурхумал выражает искреннюю признательность в организации участия в форуме премьер-министру Александру Анквабу, министрам просвещения и туризма Теймуразу Хишба и Иналу Габлия, помощнику премьер-министра Дмитрию Шамба, советнику-посланнику посольства Абхазии в РФ Мадине Авидзба, директору пансионата «Эвкалиптовая роща» Зауру Зарандия, ведущему менеджеру туроператора «Дельфин» Анастасии Апатиковой, и другим.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 19 июня 2024 18:05

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