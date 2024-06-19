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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА УЧАСТВУЕТ В «ПУШКИНСКИХ ЧТЕНИЯХ»

Новости Среда, 19 июня 2024 18:08
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ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА УЧАСТВУЕТ В «ПУШКИНСКИХ ЧТЕНИЯХ»

Сухум. 19 июня 2024. Абхазия-Информ. По приглашению председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина делегация Парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба участвует в Международном парламентском Форуме СНГ «Пушкинские чтения». Форум проходит в Москве с 18 по 20 июня.

В составе делегации: заместитель спикера Астамур Аршба, председатель Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц и председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш.

Перед началом Форума ее участники возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Затем в Колонном зале Дома союзов состоялось пленарное заседание Форума, которое открыл зампредседателя Госдумы Александр Жуков. На заседании выступили депутаты Госдумы, свои доклады представили члены прибывших делегаций.

Лаша Ашуба приветствуя организаторов и участников Форума, подчеркнул, что в Абхазии знают, любят и чтят Александра Сергеевича Пушкина – великого поэта, писателя, драматурга, оставившего произведения, в которых показаны красота, богатство и возможности русского литературного языка.

«Пушкинское наследие своей мощью преодолевает все преграды», – сказал он.

Лаша Ашуба отметил: «Русская литература широко изучается в школах Республики Абхазия. В Абхазском государственном университете действуют кафедры русской литературы и русского языка, где готовят специалистов по данным направлениям».

Он рассказал о том, что в Абхазии большую роль в пропаганде русской литературы, в том числе и творчества А. С. Пушкина, играли и играют абхазские писатели, многие из них перевели на абхазский язык произведения Пушкина и других русских писателей.

Л. Ашуба поделился с собравшимися, что представителям Абхазии была вручена медаль Пушкина – народному поэту Абхазии Мушни Ласуриа – за укрепление российско-абхазских культурных связей, и старшему преподавателю кафедры истории русской и зарубежной литературы Абхазского государственного университета Наталье Каюн – за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, развитие научных и культурных связей. Председателю Союза писателей Абхазии Вахтангу Абхазоу вручена награда Союза писателей России – золотая Пушкинская медаль «За заслуги в литературе».

Спикер высоко оценил исторически сложившиеся связи абхазских и российских писателей, дал положительную оценку реализации в республике проектов Россотрудничества и Министерства культуры Российской Федерации, рассказал о постановке на сцене Государственного русского театра драмы имени Ф. Искандера спектакля «Евгений Онегин» по бессмертному роману А. С. Пушкина.

Также в своем выступлении спикер особо подчеркнул, что в соответствии с Конституцией Республики Абхазия русский язык наряду с абхазским признается языком государственных и других учреждений.

Обращаясь к участникам Международного парламентского Форума СНГ «Пушкинские чтения» Л. Ашуба сказал: «Пушкин является для нас опорой в сохранении исторического и духовного наследия, укреплении дружбы и сотрудничества между народами наших стран. Выражаю уверенность, что обмен опытом и перспективными предложениями на полях нашего Форума будет способствовать сохранению языкового многообразия и качеству изучения русского языка в наших странах, придаст дополнительный импульс развитию наших связей в гуманитарной сфере».

В рамках программы Форума на площадках Государственной Думы Российской Федерации также проходят встречи депутатов.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 19 июня 2024 18:18

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