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Абхазия Информ

МИД РОССИИ: «ГРУЗИЯ ДОЛЖНА ПРИЗНАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ, ПРОВЕСТИ ГРАНИЦЫ И ПОДПИСАТЬ ДОГОВОР О НЕПРИМЕНЕНИИ СИЛЫ»

Новости Среда, 19 июня 2024 18:18
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МИД РОССИИ: «ГРУЗИЯ ДОЛЖНА ПРИЗНАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ, ПРОВЕСТИ ГРАНИЦЫ И ПОДПИСАТЬ ДОГОВОР О НЕПРИМЕНЕНИИ СИЛЫ»

Сухум. 19 июня 2024. Абхазия-Информ. МИД РФ отверг возможность возврата Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии.

Нынешнее правительство Грузии во главе с Ираклием Кобахидзе, убеждая своих граждан в необходимости примирения с Россией, заявляло, что Москва готова вернуть Абхазию и Цхинвальский регион в состав Грузии.

Комментируя эти заявления из Грузии, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью «Комсомольской правде» от 17 июня опроверг такую возможность.

«Думаю, что реакция в Сухуме и Цхинвале на эти высказывания говорит сама за себя. Абхазия и Южная Осетия сделали свой суверенный выбор еще в 2008 г., после того, как режим М.Саакашвили попытался силой вернуть одну из этих республик в состав Грузии и угрожал аналогичными действиями другой», – сказал он.

Что касается «возвращения» Абхазии и Южной Осетии мирным путем, через «реинтеграционные» программы, то абхазы и югоосетины неоднократно выражали свое негативное отношение к попыткам вернуться под грузинскую юрисдикцию.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин также заявил, что по мнению Москвы, что предпосылки для нормализации в «треугольнике» Сухум – Тбилиси – Цхинвал появятся «после того, как в Грузии воспримут существующие реалии и будут готовы выстраивать отношения с республиками на основе принципов равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга». Таким образом он прокомментировал и другие заявления тбилисских политиков, что Грузия намерена «вернуть в состав страны Абхазию и Цхинвальский регион».

«Москва также считает, что Грузия должна признать независимость Абхазии и Южной Осетии, провести границы и подписать договор о неприменении силы», – подчеркнул Галузин.

«Все эти темы являются предметом обсуждения в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МЖД). Указанный формат обеспечивает уникальную возможность для поддержания равноправного диалога и поиска точек соприкосновения между официальными представителями Тбилиси, Сухума и Цхинвала при международном посредничестве. Выступаем за активизацию работы в рамках МЖД. Знаю, что абхазы и югоосетины к этому готовы», – сказал Михаил Галузин.

***

P.S. Обращаясь к недругам Абхазии и Южной Осетии, да и России тоже, ко всем подстрекателям, «всезнайкам и умникам», манипуляторам, провокаторам, спекулянтам, а также к представителям МНПО, и сочувствовавшим участникам известных митингов протеста НПО в Грузии – в очередной раз МИД РФ озвучил официальную позицию России по вопросу независимости Абхазии, и Южной Осетии. И, пожалуйста перестаньте пытаться напрягать отношения Сухума с Москвой, выдавать желаемое за действительное, запугивать народ, утверждая, что Россия вот-вот «сдаст» Абхазию Грузии, или же включить её как регион в состав РФ. Не путайте официальные заявления с комментариями известных блогеров, отдельных политиков, это две совершенно разные понятия. Вам надо понять простую истину, что народ Абхазии, при мощной поддержки России, строить свое независимое государство, и не собирается сворачивать с этого пути, отказаться от статуса независимости, входить в состав какой либо другой страны. Да, тяжело сегодня, не всё получается, но знаем четко, что дорогу осилить идущий. И мы осилим свою дорогу в будущее!

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